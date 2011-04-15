ВТБ закрыл сделку по покупке доли в РТК

Банк ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция РТК. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий. Одна из приоритетных задач акционеров - модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке, подчеркивается в сообщении.



Группа компаний РТК — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке РТК 68 тыс. единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа компаний входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



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