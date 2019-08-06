ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 августа в размере 73.1231 руб. против 73.0196 руб. на 10 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



10.08.19 - 73.0196 руб.

09.08.19 - 73.0432 руб.

08.08.19 - 72.8914 руб.

07.08.19 - 73.0730 руб.

06.08.19 - 72.3732 руб.





























































































































"AK&M" от 12.08.2019