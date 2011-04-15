Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 августа

Банк России установил на 13 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.









1 Австралийский доллар 44.2756

1 Азербайджанский манат 38.5669

100 Армянских драмов 13.7426

1 Белорусский рубль 32.0383

1 Болгарский лев 37.3622

1 Бразильский реал 16.6054

100 Венгерских форинтов 22.5209

1000 Вон Республики Корея 53.6521

10 Гонконгских долларов 83.4007

10 Датских крон 97.9105

1 Доллар США 65.4287

1 Евро 73.1231

100 Индийских рупий 91.8272

100 Казахстанских тенге 16.8816

1 Канадский доллар 49.4174

100 Киргизских сомов 93.8046

10 Китайских юаней 92.5769

10 Молдавских леев 37.3132

1 Новый туркменский манат 18.7207

10 Норвежских крон 73.2619

1 Польский злотый 16.8949

1 Румынский лей 15.4623

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.0155

1 Сингапурский доллар 47.1286

10 Таджикских сомони 69.3042

1 Турецкая лира 11.7663

10000 Узбекских сумов 75.1849

10 Украинских гривен 26.0140

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.9005

10 Чешских крон 28.2617

10 Шведских крон 68.2025

1 Швейцарский франк 67.1546

10 Южноафриканских рэндов 42.4660

100 Японских иен 62.1355

"AK&M" от 12.08.2019