Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 августа

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Банк России установил на 13 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.2756
1 Азербайджанский манат 38.5669
100 Армянских драмов 13.7426
1 Белорусский рубль 32.0383
1 Болгарский лев 37.3622
1 Бразильский реал 16.6054
100 Венгерских форинтов 22.5209
1000 Вон Республики Корея 53.6521
10 Гонконгских долларов 83.4007
10 Датских крон 97.9105
1 Доллар США 65.4287
1 Евро 73.1231
100 Индийских рупий 91.8272
100 Казахстанских тенге 16.8816
1 Канадский доллар 49.4174
100 Киргизских сомов 93.8046
10 Китайских юаней 92.5769
10 Молдавских леев 37.3132
1 Новый туркменский манат 18.7207
10 Норвежских крон 73.2619
1 Польский злотый 16.8949
1 Румынский лей 15.4623
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.0155
1 Сингапурский доллар 47.1286
10 Таджикских сомони 69.3042
1 Турецкая лира 11.7663
10000 Узбекских сумов 75.1849
10 Украинских гривен 26.0140
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.9005
10 Чешских крон 28.2617
10 Шведских крон 68.2025
1 Швейцарский франк 67.1546
10 Южноафриканских рэндов 42.4660
100 Японских иен 62.1355
"AK&M" от 12.08.2019