ФАС начинает совершенствование законодательства о закупках

ФАС начинает работу по совершенствованию федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



"То, что происходит сегодня в системе закупок в рамках 223-ФЗ противоречит интересам экономического развития нашей страны. Закон нуждается в серьёзной доработке, так как по сути практически не содержит никакой регламентации закупок. Заказчики и контролирующие органы сейчас полностью свободны в своих действиях и каждый из них понимает, как правильно надо делать по-своему - правил же нет, - констатирует всю серьёзность ситуации заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев. - Поэтому необходимо совместно с участниками рынка начать работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере закупок госкомпаний. И в этой работе заинтересованы во многом сами участники рынка, потому что без четких и ясных правил плохо всем".



В 2018 году среднее количество заявок на участие в закупке составило 1.64 заявки. При этом, за прошлый год в рамках 223-ФЗ заключено договоров на сумму свыше 16.7 трлн руб. Наиболее распространенными способами определения поставщика являются закупки иными способами - 60% от стоимостного объема, а также закупки у единственного поставщика, которые составляют 35% от стоимостного объема).



"Эти данные свидетельствуют о том, что существенных изменений в сфере закупок госкомпаний не происходит. Во многих случаях при проведении торгов мы наблюдаем отсутствие конкуренция, контракты заключаются с единственными поставщиками", - говорит начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС Артем Лобов.



По мнению ФАС, наличие четких правил для проведения закупок в рамках 223-ФЗ, в том числе введение регламентации заключения договора, позволит внедрить в данную сферу механизмы здоровой конкуренции и снизить издержки по закупкам.



Основными проблемами, которые приводят к снижению эффективности закупочных процедур в рамках 223-ФЗ являются: неограниченное право осуществления закупок у единственного поставщика;



- отсутствие единых требований к участникам закупок; отсутствие требований к составу заявок;



- отсутствие единых требований к порядку оценки заявок; изменение условий договора.



"AK&M" от 12.08.2019