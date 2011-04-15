В Новой Москве к 2024 году построят почти 500 км дорог

Порядка 476 км автомобильных дорог будет построено и реконструировано в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2024 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"С момента присоединения к Москве в новых округах построено и реконструировано более 190 км дорог. Сейчас ведется реконструкция и строительство еще 14 транспортных объектов протяженностью более 126 км", - сказал В.Жидкин.



По его словам, также находятся в разработке несколько проектов дорог длиной 160 км.



"Качество и количество дорог обеспечивает улучшение движения общественного пассажирского транспорта. Количество автобусных маршрутов за семь лет увеличилось с 95 до 158. До конца этого года планируется запустить еще девять", - отметил он.



Руководитель департамента подчеркнул, что жители одобряют политику властей по развитию транспортной инфраструктуры в Новой Москве.



"По данным исследований Всероссийского центра общественного мнения, 70% проживающих в ТиНАО людей позитивно оценивают темпы дорожного строительства на новых территориях", - подчеркнул В.Жидкин.





"AK&M" от 12.08.2019