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12/08/2019
13:18

В Новой Москве к 2024 году построят почти 500 км дорог

Порядка 476 км автомобильных дорог будет построено и реконструировано в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2024 году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"С момента присоединения к Москве в новых округах построено и реконструировано более 190 км дорог. Сейчас ведется реконструкция и строительство еще 14 транспортных объектов протяженностью более 126 км", - сказал В.Жидкин.

По его словам, также находятся в разработке несколько проектов дорог длиной 160 км.

"Качество и количество дорог обеспечивает улучшение движения общественного пассажирского транспорта. Количество автобусных маршрутов за семь лет увеличилось с 95 до 158. До конца этого года планируется запустить еще девять", - отметил он.

Руководитель департамента подчеркнул, что жители одобряют политику властей по развитию транспортной инфраструктуры в Новой Москве.

"По данным исследований Всероссийского центра общественного мнения, 70% проживающих в ТиНАО людей позитивно оценивают темпы дорожного строительства на новых территориях", - подчеркнул В.Жидкин.


"AK&M" от 12.08.2019
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