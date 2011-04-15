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12/08/2019
13:22

РАД продаст имущество АСВ

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как говорится в материалах РАД, на продажу выставлено собственное имущество АСВ - пять земельных участков, общей площадью 151.9 га, на территории поселения Десеновское в Новомосковском административном округе.

Торги состоятся в формате публичной оферты на электронной торговой площадке ЭТП РАД в период с 30 июля 2019 по 10 января 2020 года. По условиям публичной оферты начальная стоимость лотов в течение данного периода времени будет постепенно снижаться. Победителем станет тот, кто первым подаст заявку.

Для продажи участки разделены на три лота.
Первый лот включает участок 30.6 га под строительство логистического/офисного комплекса, многофункционального торгового центра. Начальная цена - 785.7 млн руб. Минимальная цена - 52 млн руб.

Второй лот включает два участка, площадью 49.6 и 32.7 га, под ИЖС. Начальная цена - 2.2 млрд руб. Минимальная цена - 862 млн руб.

Третий лот включает два участка, площадью 11.4 и 27.5 га, под ИЖС. Начальная цена - 1 млрд руб. Минимальная цена - 417.2 млн руб.

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