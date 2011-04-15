Транснефть построила путепровод над ЖД в Иркутской области

ООО "Транснефть - Восток" завершило строительство путепровода над железнодорожными путями в Иркутской области на участке 195.8 км магистрального нефтепровода (МН) "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1). Об этом говорится в сообщении компании.



Цель реализации проекта - обеспечить возможность бесперебойной эксплуатации линейной части и объектов магистрального нефтепровода ВСТО на данном участке. Строительство путепровода решило проблему пересечения железнодорожных путей эксплуатационной техникой "Транснефть - Восток". Ранее периоды ожидания автотранспорта на оборудованном железнодорожном переезде могли длиться до 4 часов.



Также строительство нового объекта сократило почти вдвое путь для эксплуатационной техники от НПС-2 до НПС-3 МН ВСТО. До строительства путепровода расстояние между объектами составляло почти 138 км.



Общая протяженность путепровода и подъездных путей составляет 1.1 км. Ширина пролетных строений - 9.5 м. В основании путепровода установлены три железобетонных монолитных опоры высотой до 11 мв. Проезжая часть путепровода оборудована железобетонным покрытием толщиной 120 мм. Для исключения обвала земли на железнодорожные пути по обеим сторонам конструкции были смонтированы подпорные стенки.



Реализация проекта осуществляется по программе технического перевооружения, строительства и капитального ремонта объектов "Транснефть - Восток".



Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - до конца сентября 2019 года.



ООО "Транснефть - Восток" (до августа 2014 года именовалось ООО "Востокнефтепровод") было создано в январе 2006 года. Главной задачей коллектива нового дочернего общества "Транснефти" стала подготовка к эксплуатации еще строящегося тогда нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан"



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



"AK&M" от 12.08.2019