Финляндия разъяснила новые правила подачи документов на визу, которые вступят в силу с 1 сентября.



Как говорится в материале Ассоциации туроператоров России, Финляндия приведет свои визовые процедуры в соответствиями с общими требованиями Шенгенского соглашения.



Так, с 1 сентября гражданам РФ для оформления визы в Финляндию потребуется предоставить описание маршрута в свободной форме, выписку с банковского счета о движении средств за последние три месяца, справку с работы или документы на владение недвижимости, причем эта недвижимость может быть в любом регионе РФ. Ранее такие документы просили "при необходимости".



Если заявитель едет в Финляндию на своей машине на один день в шоп-тур, он описывает предполагаемый маршрут в свободной форме. Например, пограничный пункт пропуска, регион следования, предполагаемые магазины, дорога домой. Если человек предполагает, что его первой поездкой в Финляндию станет именно такой краткосрочный визит, то описания этого маршрута будет достаточно для получения многократной визы.



Для подачи визового заявления необходимо будет предъявить выписку из банка или распечатку с карточного счета о движении средств за последние три месяца. Заверять этот документ печатью банка, например, при распечатке выписки из сервиса "Сбербанк Онлайн" не нужно. Финны изучат возможность "приема" данных о банковских счетах с экрана мобильных телефонов заявителей (все тот же "Сбербанк Онлайн). Пока такой формат однозначно не подтвержден, поэтому с 1 сентября все нужно приносить в распечатанном виде. Выписка из банка на момент подачи визового пакета была "свежей": 1-2 дня. Как подчеркивают финны, принципиально не наличие средств на счете на дату подачи заявления, как, например, этого требуют в консульстве Италии, а именно движение средств за последние три месяца.



При предоставлении документов о недвижимости достаточно будет предъявить ксерокопию свидетельства о праве собственности. Нотариально заверять ее не надо. Если у заявителя ипотека, достаточно предоставить копию ипотечного договора.



Несовершеннолетним, как и студентам, придется доказывать возможности финансового обеспечения на время пребывания в Финляндии. Это могут быть справка о доходах родителей, приглашения друзей или родственников, у студентов - справки о доходах или о наличии недвижимости. Что касается пенсионеров, то финская сторона пока не имеет однозначного ответа, что делать, если пенсионер не имеет счета в банке и какие в этом случае документы о финансовой состоятельности придется предоставить. Просто предъявления пенсионного удостоверения будет недостаточно.



Изменения не коснутся процедур оформления деловых виз. Такие заявители и так предоставляют справку с места работы и приглашения принимающей стороны. Не изменится и процедура оформления виз по срочному тарифу.



При подаче пакета документов на туриста, который едет в Финляндию по путевке туроператора, турфирмам и агентам будет достаточно приложить ваучер или заключенный договор с клиентом (в том числе, если клиент внес только предоплату), план маршрута (экскурсионного или шоп-тура) или график заездов (автобусные туры). Если клиенты в регионах делают мобильную биометрию, а собираются выезжать в Финляндию, например, через Москву или Санкт-Петербург, то в описании маршрута им следует указать это обстоятельство.



"AK&M" от 12.08.2019