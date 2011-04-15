Саудовская Аравия смягчила требования к импортируемой пшенице

В Россельхознадзор поступило официальное подтверждение о смягчении требований Саудовской Аравии к импортируемой российской пшенице. Об этом говорится в сообщении ведомста.



Как говорится в отчёте Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO), начиная со следующего тендера в требованиях к пшенице будет внесено изменение в части показателя по повреждению зерна клопом вредная черепашка 0.5%. Таким образом, российские компании смогут принять участие в тендерах, проводимых SAGO



Королевство Саудовская Аравия - основной импортер российского ячменя, по итогам 2018 года экспорт ячменя из России в Саудовскую Аравию превысил 2.1 млн т. Кроме того, ежегодно Саудовская Аравия закупает более 3 млн т пшеницы.



Основной причиной, препятствующей экспорту пшеницы, являлось требование Саудовской Аравии по полному отсутствию в экспортируемых партиях пшеницы зерен, поврежденных клопом вредной черепашкой (Eurygaster integriceps Puton).



В апреле 2018 года состоялся визит представителей Саудовской Аравии в Российскую Федерацию, в ходе которого стороны договорились, об отправке пробных партий российской пшеницы с разной степенью повреждения зерна клопом-черепашкой в Саудовскую Аравию, для проверки сохранности российского зерна в условиях климата Саудовской Аравии и проведения эксперимента по выпечке хлеба.



В январе 2019 года пробные партии зерна были отправлены в Саудовскую Аравию.



В период с 21 по 25 апреля 2019 года состоялся визит российской делегации в Саудовскую Аравию для участия в исследованиях партии российской пшеницы и пробной выпечки хлеба. В состав российской делегации вошли представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзора, ФГБУ "Центр оценки качества зерна", а также представители АО "ВО "Продинторг".



SAGO оценило результаты лабораторных исследований пробной партии российского зерна и выпеченного из него хлеба,что также было подтверждено и по итогам промышленного размола зерна и промышленной выпечки хлеба.





"AK&M" от 12.08.2019