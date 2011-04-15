АФК "Система" продаст 49% акций компании "Лидер-Инвест" Etalon Group

ПАО АФК "Система" подписало юридически обязывающее соглашение о продаже за 14.6 млрд руб. 49% акций АО "Лидер-Инвест" в пользу Etalon Group plc. Об этом говорится в сообщении АФК.



В результате сделки Etalon Group получит контроль над 100% акций "Лидер-Инвеста".



Сделка позволит оптимизировать структуру владения девелоперcкими активами Etalon Group и ускорить процесс интеграции двух бизнесов с целью создания одного из лидеров рынков жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. При этом АФК "Система" с пакетом в 25% акций остается крупнейшим акционером Etalon Group, отмечается в сообщении.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2019 года составила 16.641 млрд руб. против убытка 1.243 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 15.713 млрд руб. против убытка 215 млн руб. Выручка увеличилась на 10.4% до 185.544 млрд руб. со 168.014 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 4.5% до 61.962 млрд руб. с 59.269 млрд руб., операционная прибыль - на 5.3% до 27.885 млрд руб. с 26.49 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"