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12/08/2019
15:07

"Газпром нефть" начала применять автономные донные станции "КРАБ"

"Газпром нефть" впервые в России начала применять отечественные автономные донные станции "КРАБ". Об этом говорится в сообщении компании.

Технологическая разработка используется для сейсморазведочных работ 3D на Аяшском лицензионном участке в Охотском море. Ранее нефтегазовые компании использовали для подобных работ преимущественно зарубежное оборудование.

"Газпромнефть-Сахалин" проведет в этом году 3D-сейсморазведку с использованием данной технологии на месторождении Нептун в объеме более 400 кв км, а в 2020 году - на месторождении Тритон в объеме около 300 кв км.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.


"AK&M" от 12.08.2019
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