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12/08/2019
15:42

ПСБ снизил ставки по ипотеке в среднем на 0.6 п.п.

Промсвязьбанк снизил ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0.6 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении банка.

Новые условия действуют на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, кредиты под залог недвижимости, а также по "Семейной ипотеке" - льготной ипотечной программе с государственной поддержкой.

Теперь самая низкая ставка по ипотеке ПСБ - 8.7% годовых - доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3.5 млн руб. - для остальных регионов. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа.

Зарплатные клиенты ПСБ могут взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке под 8.85% годовых при быстром выходе на сделку. Ставка доступна, если кредитный договор будет подписан в течение первых 30 дней включительно после получения положительного решения по кредиту.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 12.08.2019
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