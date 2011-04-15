Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/08/2019
15:42

Участок Сокольнической линии московского метро с 18 по 24 августа будет закрыт

В связи со строительством Большой кольцевой линии московского метро с 18 по 24 августа будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро "Университет" до станции метро "Коммунарка".

Как сообщил Центр организации дорожного движения, в связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.карты и другие навигационные системы.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на: проспекте Вернадского, Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД), Киевском шоссе (от МКАД до ул. Родниковая), Проектируемом проезде N 907 (от съезда с ул. Родниковая до Проектируемого проезда N905), Проектируемом проезде N905 (от Проектируемого проезда N907 до Киевского шоссе), а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (от Проектируемого проезда N907 до Калужского шоссе) и от разворота до ООТ "Столбово".

Проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Для приоритетного движения городского транспорта будут введены ряд запретов движения, а также будет введен запрет на остановку-стоянку на ряде улиц. В зависимости от дорожной ситуации возможны дополнительные ограничения.


"AK&M" от 12.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100