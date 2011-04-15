Участок Сокольнической линии московского метро с 18 по 24 августа будет закрыт

В связи со строительством Большой кольцевой линии московского метро с 18 по 24 августа будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро "Университет" до станции метро "Коммунарка".



Как сообщил Центр организации дорожного движения, в связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.карты и другие навигационные системы.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на: проспекте Вернадского, Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД), Киевском шоссе (от МКАД до ул. Родниковая), Проектируемом проезде N 907 (от съезда с ул. Родниковая до Проектируемого проезда N905), Проектируемом проезде N905 (от Проектируемого проезда N907 до Киевского шоссе), а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (от Проектируемого проезда N907 до Калужского шоссе) и от разворота до ООТ "Столбово".



Проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Для приоритетного движения городского транспорта будут введены ряд запретов движения, а также будет введен запрет на остановку-стоянку на ряде улиц. В зависимости от дорожной ситуации возможны дополнительные ограничения.





"AK&M" от 12.08.2019