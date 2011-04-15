Ингосстрах открыл новый офис в Пензенской области

Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Пензенской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Новый офис компании открылся в селе Вадинске. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



"Расширение географии присутствия "Ингосстраха" в регионе – одно из приоритетных направлений работы нашего филиала. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать качественные страховые услуги максимально доступными для всех жителей Пензенской области, неважно, проживают ли они в административном центре или в небольшом селе. Открытие нового офиса в Вадинске поможет нам стать еще на шаг ближе к этой цели. Здесь наши клиенты смогут не только приобрести актуальные страховые продукты, но и получить консультации от квалифицированных специалистов с большим опытом работы в сфере страхования", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Пензенской области Михаил Гусев.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 12.08.2019