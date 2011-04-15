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12/08/2019
18:32

АСВ расширяет сотрудничество с Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств

АСВ расширяет сотрудничество с Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Как говоится в сообщении агентства, состоялась встреча руководителей АСВ по страхованию вкладов и компаний-членов НАПКА, на которой принято решение расширить сотрудничество в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц.

В ходе встречи обсуждались предварительные итоги взаимодействия с компаниями, аккредитованными при агентстве по номинации "Комплексное сопровождение портфелей кредитов, предоставленных физическим лицам", вопросы применения в работе агентства современных технологий в области взыскания и профессиональных стандартов, разработанных НАПКА для участников рынка, в сфере продажи активов ликвидируемых банков и подготовке соответствующих лотов.

АСВ привлекает специализированные компании к работе с кредитными портфелями физических лиц в банках-банкротах для обеспечения непрерывности деятельности по их сопровождению, включая ведение приказного и искового производства, сопровождение кредитов, по которым отсутствует просроченная задолженность. Совокупный портфель кредитов, выданных физическим лицам банками, конкурсным управляющим которых является АСВ, составляет более 680 тыс. шт. с общей суммой основного долга около 267 млрд руб.

"AK&M" от 12.08.2019
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