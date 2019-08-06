ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 13 августа, в размере 65.4287 руб. против 65.2543 руб. на 10 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.08.19 - 65.2543 руб.

09.08.19 - 65.1299 руб.

08.08.19 - 65.0932 руб.

07.08.19 - 65.2030 руб.

06.08.19 - 65.0546 руб.



"AK&M" от 13.08.2019