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13/08/2019
09:33

Повтор! Инфляция вернется к 4% в начале 2020 года, ЦБ

Инфляция вернется к 4% в начале 2020 года. Об этом говорится в материалах Банка России.

В июле 2019 года в России продолжилось замедление инфляции. Годовая инфляция составила 4.6%, что на 0.1 п.п. ниже, чем в июне отмечает ЦБ.

Заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС. Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем. Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо.

Изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами. Месячный прирост цен на товары и услуги без учета таких волатильных или регулируемых компонент, как плодоовощная продукция, нефтепродукты и жилищно-коммунальные услуги, оценивается в 0.3% (с поправкой на сезонность), подчеркивает ЦБ.

Такой уровень был характерен для февраля-июня (за исключением мая). Различия в изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продовольствие внесли основной вклад в неоднородность инфляции в регионах России.


"AK&M" от 13.08.2019
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