Повтор! Инфляция вернется к 4% в начале 2020 года, ЦБ

Инфляция вернется к 4% в начале 2020 года. Об этом говорится в материалах Банка России.



В июле 2019 года в России продолжилось замедление инфляции. Годовая инфляция составила 4.6%, что на 0.1 п.п. ниже, чем в июне отмечает ЦБ.



Заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС. Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем. Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо.



Изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами. Месячный прирост цен на товары и услуги без учета таких волатильных или регулируемых компонент, как плодоовощная продукция, нефтепродукты и жилищно-коммунальные услуги, оценивается в 0.3% (с поправкой на сезонность), подчеркивает ЦБ.



Такой уровень был характерен для февраля-июня (за исключением мая). Различия в изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продовольствие внесли основной вклад в неоднородность инфляции в регионах России.





"AK&M" от 13.08.2019