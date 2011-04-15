Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/08/2019
10:42

Рубль остается уязвимым на фоне глобального ухода от рисковых активов

Рубль торгуется с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Риски для российской валюты нарастают в свете продолжающего ухудшаться внешнего фона, говорится в обзоре Nordea.

На глобальных площадках доминируют опасения дальнейшего ухудшения динамики экономической активности, усугубляемые продолжающейся инверсией кривой доходности в США. Дополнительным негативным фактором для сегмента развивающихся рынков накануне стало резкое ослабление аргентинского песо (на 14.5%).

Паника на финансовом рынке страны была вызвана итогами праймериз в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в октябре. С большим отрывом на предварительных выборах победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес, что усилило опасения участников рынка о том, что программа МВФ, действующая в стране с 2018 года и сопровождающаяся весьма жесткими мерами экономии, будет прервана.

В таких условиях вероятность дефолта Аргентины на горизонте 5 лет резко возросла до 75%. Падение аргентинской валюты пока выглядит как локальная история, которая вряд ли сама по себе способна спровоцировать масштабную распродажу во всем блоке валют развивающихся стран. Гораздо более существенным вызовом для данного класса активов и для рубля выступают риски дальнейшей эскалации торговых войн, ослабления юаня и падение американского фондового рынка в условиях опасений рецессии. Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель.

"AK&M" от 13.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100