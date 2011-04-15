Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/08/2019
11:02

Нефтяные котировки остаются в отрицательной зоне

Нефтяные котировки остаются в отрицательной зоне на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках и снижения аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58.2/bbl, WTI - $54.6/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в ближайшие годы будет компенсировать сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, поэтому действующая сделка по сокращению нефтедобычи не сможет выступить драйвером роста нефтяных цен.

Таким образом, даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках, вряд ли нефтяные котировки смогут закрепиться существенно выше отметки $60/bbl. Сегодня внимание могут привлечь предварительные данные от API по изменению коммерческих запасов нефти в США, публикация которых состоится в вечерние часы.

"AK&M" от 13.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100