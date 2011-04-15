Нефтяные котировки остаются в отрицательной зоне на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках и снижения аппетита к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $58.2/bbl, WTI - $54.6/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В условиях повышенных геополитических рисков и на фоне ожиданий более быстрого замедления мировой экономики перспективы спроса на "черное золото" являются достаточно пессимистичными. С другой стороны, рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в ближайшие годы будет компенсировать сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, поэтому действующая сделка по сокращению нефтедобычи не сможет выступить драйвером роста нефтяных цен.



Таким образом, даже в случае стабилизации настроений на глобальных площадках, вряд ли нефтяные котировки смогут закрепиться существенно выше отметки $60/bbl. Сегодня внимание могут привлечь предварительные данные от API по изменению коммерческих запасов нефти в США, публикация которых состоится в вечерние часы.



"AK&M" от 13.08.2019