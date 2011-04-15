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13/08/2019
11:33

Российские индексы открылись снижением, умеренно укрепившись накануне

После робких попыток восстановления на мировых фондовых площадках возобновилось бегство от рисков. Не выдержав внешнего давления, российские индексы открылись снижением, умеренно укрепившись накануне. Индекс МосБиржи и РТС с начала сессии теряют в среднем 0.7%, рубль продолжает планомерное снижение, хотя и немного отступил от утренних минимумов. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Новая волна беспокойства захлестнула мировые рынки на фоне продолжающихся протестов в Гонконге, которые привлекают все большее внимание властей в Пекине. Масла в огонь подлил обвал аргентинского песо к рекордным минимумам на неожиданном росте популистских настроений в стране, где на предварительных президентских выборах с серьезным отрывом в лидеры вырвался кандидат от оппозиции, тогда как поддержка действующего лидера резко ослабла.

Тем временем доллар/рубль на открытии подскочила в район максимумов 65.60 руб., откуда впоследствии немного скорректировалась, но остается вблизи верхней границы диапазона, демонстрируя готовность прорваться к новым вершинам в условиях уклонения от рисков. Нефть Brent по-прежнему не оказывает поддержки нашей валюте, застряв над отметкой $58 за баррель в ожидании свежих драйверов.






"AK&M" от 13.08.2019
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