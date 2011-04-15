После робких попыток восстановления на мировых фондовых площадках возобновилось бегство от рисков. Не выдержав внешнего давления, российские индексы открылись снижением, умеренно укрепившись накануне. Индекс МосБиржи и РТС с начала сессии теряют в среднем 0.7%, рубль продолжает планомерное снижение, хотя и немного отступил от утренних минимумов. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Новая волна беспокойства захлестнула мировые рынки на фоне продолжающихся протестов в Гонконге, которые привлекают все большее внимание властей в Пекине. Масла в огонь подлил обвал аргентинского песо к рекордным минимумам на неожиданном росте популистских настроений в стране, где на предварительных президентских выборах с серьезным отрывом в лидеры вырвался кандидат от оппозиции, тогда как поддержка действующего лидера резко ослабла.



Тем временем доллар/рубль на открытии подскочила в район максимумов 65.60 руб., откуда впоследствии немного скорректировалась, но остается вблизи верхней границы диапазона, демонстрируя готовность прорваться к новым вершинам в условиях уклонения от рисков. Нефть Brent по-прежнему не оказывает поддержки нашей валюте, застряв над отметкой $58 за баррель в ожидании свежих драйверов.













"AK&M" от 13.08.2019