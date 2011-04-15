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13/08/2019
12:14

ФАС обнаружила признаки "сувенирного" сговора

Московское УФАС обнаружило признаки "сувенирного" сговора. Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении двух компаний-участниц аукциона на оказание услуг по обеспечению участия делегации и волонтеров Санкт-Петербурга в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, говорится в сообщении ФАС.

Ранее столичное антимонопольное ведомство проанализировало ряд аукционов по проведению праздничных мероприятий и обнаружило признаки сговора при организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2017 году Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга провел закупку сувенирной продукции для делегации северной столицы на 16 млн руб. В аукционе приняли участие две компании: ООО "Ремар" и ООО "Тридэлайт". По итогам победителем аукциона было признано ООО "Тридэлайт", которое предложило цену с понижением в 3.5%.

Московское УФАС обнаружило признаки обмена информацией в интересах друг друга и использования единой инфраструктуры между компаниями.

"AK&M" от 13.08.2019
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