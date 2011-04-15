"Газпром нефть" совершенствует систему экомониторинга в Оренбуржье

"Газпромнефть-Оренбург" расширяет систему контроля за состоянием окружающей среды с помощью новейших станций экологического мониторинга и современных передвижных лабораторий. Об этом говорится в сообщении компании.



Общий объем инвестиций предприятия в природоохранные мероприятия в 2019 году превысит 1.8 млрд руб.



"Газпромнефть-Оренбург" завершил формирование парка передвижных экологических лабораторий. В июле на ежедневную вахту у Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ) заступила новейшая эколаборатория на базе шасси "КамАЗ". За счет повышенной проходимости она позволит в межсезонье и зимний период обеспечить полный контроль за состоянием воздуха вокруг ВУ ОНГКМ, которое характеризуется высоким содержанием сероводорода. Всего на сегодняшний день периметр месторождения контролируют три передвижные эколаборатории, две из которых - на базе шасси "Газель".



Новая мобильная станция экоконтроля оснащена газоаналитической аппаратурой и метеокомплексом. Современное оборудование круглосуточно анализирует состав атмосферного воздуха, влажность, давление, температуру, скорость и направление ветра.



В 2019 году "Газпромнефть-Оренбургом" также введены в эксплуатацию 9 стационарных постов экологического мониторинга. Еще один будет запущен до конца года. Они обеспечивают контроль состояния воздуха у ближайших к ВУ ОНГКМ населенных пунктов. Каждая из станций в круглосуточном режиме измеряет содержание в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы и суммы углеводородов. Данные с передвижных лабораторий и станций экоконтроля автоматически и в режиме онлайн передаются в единую службу мониторинга газовоздушной среды предприятия.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 13.08.2019