ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 августа в размере 65.6017 руб. против 65.4287 руб. на 13 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.08.19 - 65.4287 руб.

10.08.19 - 65.2543 руб.

09.08.19 - 65.1299 руб.

08.08.19 - 65.0932 руб.

07.08.19 - 65.2030 руб.





"AK&M" от 13.08.2019