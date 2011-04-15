Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 августа

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Банк России установил на 14 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3664
1 Азербайджанский манат 38.6688
100 Армянских драмов 13.7819
1 Белорусский рубль 32.1089
1 Болгарский лев 37.5339
1 Бразильский реал 16.4626
100 Венгерских форинтов 22.6463
1000 Вон Республики Корея 53.6124
10 Гонконгских долларов 83.6148
10 Датских крон 98.3519
1 Доллар США 65.6017
1 Евро 73.4149
100 Индийских рупий 92.0693
100 Казахстанских тенге 16.9218
1 Канадский доллар 49.4734
100 Киргизских сомов 94.0526
10 Китайских юаней 92.8335
10 Молдавских леев 37.5188
1 Новый туркменский манат 18.7702
10 Норвежских крон 73.4918
1 Польский злотый 16.9417
1 Румынский лей 15.5300
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.2574
1 Сингапурский доллар 47.2328
10 Таджикских сомони 69.5670
1 Турецкая лира 11.7119
10000 Узбекских сумов 75.8978
10 Украинских гривен 26.0880
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1091
10 Чешских крон 28.4088
10 Шведских крон 68.5379
1 Швейцарский франк 67.5192
10 Южноафриканских рэндов 42.7256
100 Японских иен 62.3383
"AK&M" от 13.08.2019