Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 августа

Банк России установил на 14 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.









1 Австралийский доллар 44.3664

1 Азербайджанский манат 38.6688

100 Армянских драмов 13.7819

1 Белорусский рубль 32.1089

1 Болгарский лев 37.5339

1 Бразильский реал 16.4626

100 Венгерских форинтов 22.6463

1000 Вон Республики Корея 53.6124

10 Гонконгских долларов 83.6148

10 Датских крон 98.3519

1 Доллар США 65.6017

1 Евро 73.4149

100 Индийских рупий 92.0693

100 Казахстанских тенге 16.9218

1 Канадский доллар 49.4734

100 Киргизских сомов 94.0526

10 Китайских юаней 92.8335

10 Молдавских леев 37.5188

1 Новый туркменский манат 18.7702

10 Норвежских крон 73.4918

1 Польский злотый 16.9417

1 Румынский лей 15.5300

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.2574

1 Сингапурский доллар 47.2328

10 Таджикских сомони 69.5670

1 Турецкая лира 11.7119

10000 Узбекских сумов 75.8978

10 Украинских гривен 26.0880

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.1091

10 Чешских крон 28.4088

10 Шведских крон 68.5379

1 Швейцарский франк 67.5192

10 Южноафриканских рэндов 42.7256

100 Японских иен 62.3383

"AK&M" от 13.08.2019