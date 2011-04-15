Опубликована деловая программа VIII Славянского международного экономического форума

На сайте VIII Славянского международного экономического форума, который пройдет в Брянске 18 октября 2019 года, опубликована деловая программа.



В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.



Тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.



Низкая рождаемость и старение населения стали негативными явлениями как в Центральной России, так и в других регионах, а также странах. Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Подробнее на сайте: http://slavyanskyforum.com





"AK&M" от 13.08.2019