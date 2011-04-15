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13/08/2019
14:13

Лечебные учреждения Санкт-Петербурга подверглись картельной атаке, ФАС

Столичное антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении ООО "Желдор-Сервис" и ООО "Клинхаус" по признакам картельного сговора на 10 торгах в электронной форме. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Компании приняли участие в торгах различных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области на оказание услуг по предоставлению аренды постельного белья, халатов и полотенец с последующей его обработкой. Общая начальная (максимальная) цена по контрактам составила 36.2 млн руб.

ООО "Желдор-Сервис" и ООО "Клинхаус" подавали по одному/несколько ценовых предложений, после чего просто отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. Снижение НМЦК в ходе торгов составило от 0.5% до 1.5%. По результатам торгов ООО "Желдор-Сервис" заключило 5 контрактов по цене 14.8 млн руб., ООО "Клинхаус" заключило также 5 контрактов по цене 21.2 млн руб.




"AK&M" от 13.08.2019
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