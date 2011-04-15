Самаранефтегаз приобрел Павловский лицензионный участок

По итогам аукционных торгов "Самаранефтегазом", дочерним обществом НК "Роснефть", приобретена лицензия на пользование недрами Павловского участка общей площадью 114 кв км. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Извлекаемые запасы нефти Павловского участка составляют около 1 млн т, ресурсы оцениваются в 1.5 млн т нефти.



Участок расположен в Алексеевском районе Самарской области, на территории которого "Самаранефтегаз" ведет добычу нефти и газа. В данном районе имеется развитая транспортная инфраструктура, проходят газо- и нефтепроводы, линии электропередачи.



В пределах Павловского участка находятся части запасов Богатыревского, Субботинского, Речного и Половецкого месторождений "Самаранефтегаза".



Отметим, за последние три года предприятие приобрело 11 участков недр в Самарской области.



Приобретение Павловского участка стало еще одним шагом в реализации долгосрочной стратегии развития НК "Роснефть" по восполнению ресурсной базы в стратегически важных регионах России.



АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", осуществляет свою производственную деятельность на 170 лицензионных участках, которые расположены в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 184 месторождения.







"AK&M" от 13.08.2019