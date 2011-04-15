Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/08/2019
15:43

Самаранефтегаз приобрел Павловский лицензионный участок

По итогам аукционных торгов "Самаранефтегазом", дочерним обществом НК "Роснефть", приобретена лицензия на пользование недрами Павловского участка общей площадью 114 кв км. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Извлекаемые запасы нефти Павловского участка составляют около 1 млн т, ресурсы оцениваются в 1.5 млн т нефти.

Участок расположен в Алексеевском районе Самарской области, на территории которого "Самаранефтегаз" ведет добычу нефти и газа. В данном районе имеется развитая транспортная инфраструктура, проходят газо- и нефтепроводы, линии электропередачи.

В пределах Павловского участка находятся части запасов Богатыревского, Субботинского, Речного и Половецкого месторождений "Самаранефтегаза".

Отметим, за последние три года предприятие приобрело 11 участков недр в Самарской области.

Приобретение Павловского участка стало еще одним шагом в реализации долгосрочной стратегии развития НК "Роснефть" по восполнению ресурсной базы в стратегически важных регионах России.

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", осуществляет свою производственную деятельность на 170 лицензионных участках, которые расположены в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 184 месторождения.



"AK&M" от 13.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100