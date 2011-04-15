Аэроэкспресс меняет расписание на Домодедовском и Внуковском направлениях

В расписании поездов Аэроэкспресса, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, а также между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково произойдет ряд изменений в связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Так, на Внуковском направлении изменения в расписании произойдут в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 августа. Будут отменены поезда отправлением в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. Поезд отправлением в 9:00 из Внуково отправится на 5 минут позже и прибудет в Москву в 9:45. В ночь с 18 на 19 августа произойдет отмена рейсов в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 в обе стороны.



В направлении "Домодедово" аэроэкспрессы проследуют с незначительными изменениями в расписании в некоторые дни. Утром 17 августа аэроэкспресс отправлением с Павелецкого вокзала в 6:30 отправится на 10 минут раньше, в 6:20. Поезд из аэропорта в 8:30 утра отправится на 5 минут позже. Некоторые рейсы в ночь с 16 на 17 августа проследуют платформу Верхние Котлы по 2-му пути.



В ночь с 17 на 18 августа также произойдут незначительные изменения в расписании, некоторые поезда отправятся раньше.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.







"AK&M" от 13.08.2019