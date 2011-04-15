Главгосэкспертиза одобрила проект финального этапа расширения трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", говорится в сообщении ведомства.



Магистральный трубопровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" протяженностью свыше 4.7 тыс. км необходим для транспортировки нефти от месторождений Западной и Восточной Сибири в регионы Дальнего Востока и - через нефтеналивной порт Козьмино - на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время на трассе трубопровода ведется строительство дополнительных и развитие действующих нефтеперекачивающих станций, что позволит увеличить его мощности на участке Тайшет-Сковородино до 80 млн т в год, на участке Сковородино - Козьмино - до 50 млн т в год.



Строительство нефтеперекачивающей станции N 7, проект которой одобрен экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, пройдет в рамках второго, завершающего этапа проекта расширения трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". По итогам реализации проекта мощность по транспортированию нефти достигнет 64 млн т в год. В составе НПС-7, строящейся в Усть-Кутском районе Иркутской области на участке "Тайшет-Сковородино", планируется размещение производственного корпуса и магистральных насосных агрегатов, технологических эстакад, узла средств очистки и диагностики, площадки артезианских скважин и иные необходимые объекты. Также будут проложены два участка вдольтрассовых линий высоковольтной электропередачи, подъездные и межплощадочные дороги.



Проекты строительства новых нефтеперекачивающих станций N 23 и 26, а также развития инфраструктуры действующих НПС N 34 и 41 были рассмотрены и одобрены Хабаровским филиалом Главгосэкспертизы России. Проектируемые площадки расположены на участке "Сковородино - Козьмино", пересекающем территории Амурской области, Хабаровского края и Приморья.



В составе новых НПС N 23 и 26, помимо основных производственных и инженерно-технических сооружений, будут сооружены водозабор, насосные станции и резервуары пожаротушения, а также служебно-бытовые помещения и другие здания для обеспечения технологических процессов и безопасности объектов.



На действующих станциях N 34 и N 41 в рамках завершающего этапа расширения трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" будут построены резервуары противопожарного запаса воды объемом 5 тыс. куб м и 3 тыс. куб м соответственно. При этом на обеих площадках соорудят технологические здания при резервуаре, расширят существующие и устроят новые разворотные площадки. Кроме того, на площадке НПС-41 будет введено в эксплуатацию здание котельной.



К 2020 году основные работы по расширению трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" планируется завершить на всем его протяжении.



Ранее эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального нефтепровода от приемо-сдаточного пункта "Марковское" до нефтеперекачивающих сооружений трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" в Усть-Кутском районе Иркутской области.



"AK&M" от 13.08.2019