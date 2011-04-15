В России в июле изъято около 9.7 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт. Об этом сообщил Роскомнадзор, который совместно с органами МВД провел 194 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи.



Из них 3954 SIM-карты принадлежали ПАО "ВымпелКом", 513 - ПАО "МТС", 5073 - ПАО "МегаФон", 102 - ООО "Т2 Мобайл" и 52 - другим операторам связи. В отношении нарушителей составлено 100 протоколов об административных правонарушениях.



Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, в июле выявлено 56 признаков нарушений, связанных с незаконной реализации SIM-карт в интернете. Соответствующие уведомления направлены в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.



Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского и Северо-Кавказского (по 49) федеральных округов.





"AK&M" от 13.08.2019