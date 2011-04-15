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13/08/2019
18:24

Мост к "Острову Мечты" строят по технологиям Крымского моста

Мост к "Острову Мечты" строят по технологиям Крымского моста, сообщил Стройкомплекс.

При устройстве фундамента опор моста использовались комбинированные сваи: полые в нижней части и заполненные бетоном в верхней, забивка которых в грунт осуществлялась как вертикально, так и под расчетным углом, обеспечивая надежность и долговечность сооружения.

Мост возводится в рамках реконструкции Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-ого Южнопортового проезда. Длина моста составит 530 м. На нем будет по три полосы для движения в каждом направлении.


"AK&M" от 13.08.2019
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