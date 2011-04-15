Недельные расходы россиян вновь сокращаются

Объем недельных расходов на минувшей неделе, с 5 по 11 августа, опять пошел немного на спад, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Среднестатистическая российская семья потратила на повседневные товары 4.234 тыс. руб., что на 1.1% меньше, чем неделей ранее. В прошлом году в аналогичном периоде расходы хоть и пошли вверх относительно предыдущей недели, но все равно остались намного ниже, чем в году текущем - разница составила 6.8%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы выросли на 44.8%.





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