ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 августа, в размере 73.4149 руб. против 73.1231 руб. на 13 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



13.08.19 - 73.1231 руб.

10.08.19 - 73.0196 руб.

09.08.19 - 73.0432 руб.

08.08.19 - 72.8914 руб.

07.08.19 - 73.0730 руб.































































































































"AK&M" от 13.08.2019