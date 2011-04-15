Повтор! Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в I полугодии выросла на 9.9%

Чистая прибыль Райффайзенбанка в I полугодии 2019 года по МСФО выросла на 9.9% до 19.066 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Прибыль до налогообложения увеличилась на 9.9% до 24.295 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 10.6% до 8.902 млрд руб.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 10.5% до 761.702 млрд руб. Розничный кредитный портфель показал рост на 9.1% до 291.151 млрд руб.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 13.08.2019