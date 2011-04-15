Рынки получили повод для отскока

Накануне на рынке сложилась разнонаправленная динамика. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории, говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



США отложили наступление в торговой войне. Новость о том, что США откладывают введение пошлин на некоторые китайские товары, взбодрила рынок, до этого пребывавший в пессимизме на фоне обвала на аргентинских площадках. Утраченной капитализации эта новость не вернула, но негативную обстановку разрядила. Пара доллар/рубль утром штурмовала полугодовой максимум, игроки были готовы увеличивать ставки на ослабление рубля, но неожиданная новость отбросила курс сразу на 1.5 руб. вниз.



Минфин проведет аукцион ОФЗ. Рынку будут предложены бумаги с фиксированным купоном сроком 6 лет. Буквально вчера Минфин объявил о намерении возобновить размещение флоутеров, популярность которых резко снизилась на фоне макроэкономической стабильности. Из-за риска обесценения рубля Минфин готов предложить рынку "защитные" бумаги. В ближайшее время эта "тяжелая артиллерия" не понадобится. Аналитик полагает, что спрос на аукционе будет на уровне прошедшей недели, диапазон размещения: 7.1-7.25%.



Сегодня ожидается рост в пределах 1%. Рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2690-2710 пп., прогноз по паре доллар/рубль: диапазон 65-65.5.





"AK&M" от 14.08.2019