Рост индекса МосБиржи будет сдерживать переоценка стоимости нефти, полагают аналитики

Сегодня рост индекса МосБиржи будет сдерживать переоценка стоимости нефти после активного роста накануне и остающийся смешанным внешний фон. Об этом говорится в обзоре Промсвязьбанка.



Наиболее вероятным сценарием сегодня видим продолжение проторговки индексом МосБиржи верхней половины диапазона 2650-2700 пунктов, движение к уровню 2700 станет возможным при условии сохранения устойчивого спроса на рисковые активы.



Локально актуальным диапазоном для пары доллар/рубль становится зона 64-65 руб./доллар. Вероятные попытки пары вернуться в диапазон 65.5-66 руб./доллар сегодня вряд ли будут удачными при сохранении текущей внешней конъюнктуры, полагают аналитикики.



"AK&M" от 14.08.2019