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14/08/2019
12:14

Для Камской ГЭС установлены новые режимы работы

Камская ГЭС переходит в режим работы пропуска воды через плотину. Об этом говорится в сообщении РусГидро.

По состоянию на 13 августа 2019 года общий расход через гидроузел составляет 3764 куб м/с., расходы свыше турбинного - 714 куб м/с.

Данный режим работы установлен до 20 августа 2019 года. Специалисты отмечают, такой расход воды не представляет угрозы для нижележащих населенных пунктов.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов.

ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.

Чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО в 2018 году составила 32 млрд руб., что на 28.5% выше показателя 2017 года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы за 2018 год увеличилась на 7.6% и составила 71 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5.3% до рекордного для группы "РусГидро" значения порядка 110 млрд руб. Общая выручка группы в 2018 году превысила 400 млрд руб., что на 5.1% больше показателя 2017 года.


"AK&M" от 14.08.2019
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