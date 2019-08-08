ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 августа в размере 72.9037 руб. против 73.4149 руб. на 14 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



14.08.19 - 73.4149 руб.

13.08.19 - 73.1231 руб.

10.08.19 - 73.0196 руб.

09.08.19 - 73.0432 руб.

08.08.19 - 72.8914 руб.

































































































































"AK&M" от 14.08.2019