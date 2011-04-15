Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 августа

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Банк России установил на 15 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1752
1 Азербайджанский манат 38.4340
100 Армянских драмов 13.7053
1 Белорусский рубль 31.9295
1 Болгарский лев 37.2760
1 Бразильский реал 16.4497
100 Венгерских форинтов 22.5398
1000 Вон Республики Корея 53.7109
10 Гонконгских долларов 83.1143
10 Датских крон 97.6929
1 Доллар США 65.2032
1 Евро 72.9037
100 Индийских рупий 91.4876
100 Казахстанских тенге 16.8726
1 Канадский доллар 49.2397
100 Киргизских сомов 93.4813
10 Китайских юаней 92.9231
10 Молдавских леев 37.2909
1 Новый туркменский манат 18.6561
10 Норвежских крон 73.3453
1 Польский злотый 16.7855
1 Румынский лей 15.4415
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.7646
1 Сингапурский доллар 47.0476
10 Таджикских сомони 69.1444
1 Турецкая лира 11.6572
10000 Узбекских сумов 75.2634
10 Украинских гривен 25.7525
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.6416
10 Чешских крон 28.2143
10 Шведских крон 68.2185
1 Швейцарский франк 66.9369
10 Южноафриканских рэндов 42.9919
100 Японских иен 61.2841
"AK&M" от 14.08.2019