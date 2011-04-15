Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 августа

Банк России установил на 15 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.1752

1 Азербайджанский манат 38.4340

100 Армянских драмов 13.7053

1 Белорусский рубль 31.9295

1 Болгарский лев 37.2760

1 Бразильский реал 16.4497

100 Венгерских форинтов 22.5398

1000 Вон Республики Корея 53.7109

10 Гонконгских долларов 83.1143

10 Датских крон 97.6929

1 Доллар США 65.2032

1 Евро 72.9037

100 Индийских рупий 91.4876

100 Казахстанских тенге 16.8726

1 Канадский доллар 49.2397

100 Киргизских сомов 93.4813

10 Китайских юаней 92.9231

10 Молдавских леев 37.2909

1 Новый туркменский манат 18.6561

10 Норвежских крон 73.3453

1 Польский злотый 16.7855

1 Румынский лей 15.4415

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.7646

1 Сингапурский доллар 47.0476

10 Таджикских сомони 69.1444

1 Турецкая лира 11.6572

10000 Узбекских сумов 75.2634

10 Украинских гривен 25.7525

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.6416

10 Чешских крон 28.2143

10 Шведских крон 68.2185

1 Швейцарский франк 66.9369

10 Южноафриканских рэндов 42.9919

100 Японских иен 61.2841

"AK&M" от 14.08.2019