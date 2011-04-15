Распродажи российских активов за рубежом бьют рекорды

Июнь продолжил майскую тенденцию к росту. Так, суммарная стоимость сделок в июне возросла в 9.9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $9.53 млрд (против $964.7 млн годом ранее). При этом выросло и количество сделок. Всего за этот период отмечено 40 транзакций - в 1,7 раза больше, чем в июне 2018 года (23 сделки). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Однако такой стремительный рост объясняется мегасделками, завершение которых ожидалось уже давно и которые в июне наконец-то были полностью одобрены и согласованы. В частности, крупнейшей сделкой месяца стала продажа "Сбербанком России" своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд. Второй по величине мегасделкой стало приобретение "Севергрупп" Алексея Мордашова 78.7% акционерного капитала компании Lenta Ltd. у TPG Group, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и миноритариев за $1.378 млрд.



Суммарная стоимость сделок в первом полугодии 2019 года выросла в 1.9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $33.85 млрд против $17.6 млрд годом ранее. В рублевом выражении суммарная стоимость сделок увеличилась существеннее - в 2.1 раза до 2.18 трлн. руб. с 1.02 трлн руб. в первом полугодии 2018 года. Это объясняется снижением курса рубля по сравнению с прошлым годом. Средняя цена сделки в первом полугодии текущего года была на 17% выше, чем в прошлом году, - $68.8 млн против $58.8 млн соответственно. Число сделок в годовом сравнении также возросло на 10.5% до 169 транзакций по сравнению с 153 в январе-июне прошлого года.



Пять из восьми миллиардных сделок, закрытых в первом полугодии 2019 года, совершены иностранными покупателями российских активов. Так, в мае прошло слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7.18 млрд). Второе место занимает продажа упомянутого выше Denizbank. В мае "Сокар Энергоресурс" (азербайджанская SOCAR владеет 60%, Сбербанк - 40%) приобрела 80% акций Антипинского НПЗ оценочно за $2.32 млрд. В январе состоялась продажа 100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого, компании DXC Technologies за $2 млрд. А в марте ТМК продала свой американский дивизион IPSCO Tubulars за $1.2 млрд.



Таким образом, ожидания о сокращении объемов сделок M&A по итогам первого полугодия 2019 года оказались излишне пессимистичными. В данный момент рынок бьет рекорды, связанные, однако, с негативным фактором: распродажей российских активов крупных компаний за рубежом. Сказывается влияние антироссийских санкций, которое препятствует активности российских предприятий за рубежом.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"