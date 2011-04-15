Климат на рынке M&A может ухудшиться. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Так, Центробанк принял решение до конца года повысить требования по резервам на возможные потери по ссудам, которые банки выдают на сделки слияний и поглощений (M&A). Объем резерва на возможные потери для банков по этим ссудам вырастет до 21%, и такие займы будут относить к третьей категории качества (сомнительные ссуды).



Исключения могут быть сделаны для кредитования стратегических предприятий при наличии госгарантий или для вложений в уставные капиталы компаний в рамках федеральных целевых программ.



Однако, учитывая, что во втором полугодии также ожидается завершение ряда крупных сделок, это будет способствовать сохранению наметившегося тренда. По итогам 2019 года рынок может показать увеличение объема сделок до $70 млрд.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"