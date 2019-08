Первое место на российском рынке M&A в первом полугодии занял ТЭК

Первое место на российском рынке M&A в первом полугодии 2019 года занял ТЭК с 12 сделками на $11.5 млрд (33.9% объема рынка), тогда как в аналогичном периоде прошлого года в отрасли прошло всего 6 транзакций суммарной стоимостью $623.1 млн. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7.18 млрд.



Второе место заняли финансовые институты с 7 транзакциями на $5.3 млрд (15.6% объема рынка). Крупнейшей сделкой периода стала продажа Сбербанком России своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд. Суммарная стоимость сделок полугодия снизилась на 3.8% против аналогичного показателя 2018 года.



На третье место по итогам периода вышли информационные технологии (IT) с 16 сделками на общую сумму $3.2 млрд Доля отрасли составила 9.5% объема рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в январе-июне 2019 года, оказалась в 14.1 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшей сделкой в отрасли стала продажа 100% Luxoft Holding Inc., принадлежащей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого, компании DXC Technologies за $2 млрд.



На четвертое место по итогам периода поднялся транспорт с 12 сделками на $3.05 млрд, что на 0.86% выше, чем за январь-июнь 2018 года. В июне ПАО "Банк ВТБ" подписало обязывающие документы о приобретении у Molesto Investments Ltd. контрольного пакета ООО "Рустранском" (ГК РТК) оценочно за $742 млн - это стало крупнейшей сделкой периода в отрасли. Доля транспорта составила 9% объема рынка.



На пятом месте осталось машиностроение (доля рынка - 6.9%) с 6 сделками на $2.32 млрд. Крупнейшей сделкой периода в отрасли стало приобретение у концерна "Тракторные заводы" 74.5% акций ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ) оценочно за $1.64 млрд. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в первом полугодии 2019 года, в 3.9 раза превысила аналогичный показатель 2018 года.



При этом за первое полугодие 2019 года заметно сократилась M&A-активность в таких важных отраслях, как добыча полезных ископаемых, связь и металлургия.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"