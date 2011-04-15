ФАС оштрафовала производителя конфет "Коркунов" на 100 тыс. руб.

ФАС наложила на ООО "Одинцовская Кондитерская фабрика" штраф на 100 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу конфет "Коркунов" на телеканале "ТВ Центр". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В июне этого года Комиссия антимонопольного ведомства установила, что утверждение "Бренд N1" указывает на превосходство продукции этого производителя в сравнении с другими товарами. Однако важная информация о критериях такого сравнения является некорректной и вводящей в заблуждение потребителей, поскольку была выполнена мелким, нечитаемым шрифтом, занимала лишь 6% площади кадра и демонстрировалась всего в течение 2 секунд. Такая подача существенной рекламной информации нарушает требования закона о рекламе.



Как отметил в ходе заседания председатель комиссии, замглавы ФАС Андрей Кашеваров, "информация, выполненная в рекламе нечитаемым, невоспринимаемым образом, определяется ведомством как отсутствующая. Тем более такая важная, как критерии сравнения, обосновывающие превосходство товара над всеми остальными".



"AK&M" от 14.08.2019