Московское УФАС уличило пять компаний в картельном сговоре при благоустройстве дворовых территорий. Антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении ООО "ТСК Оптима", АО "ЮНИ", ООО "Стройдвор", ООО "УК ЮНИ-ДОМ" и ООО "ТВОЙ ДОМ" по признакам картельного сговора при проведении 42 торгов в электронной форме. Об этом говорится в сообщзении ФАС.



Компании приняли участие в торгах ГБУ "Жилищник" и управ нескольких районов города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Общая начальная (максимальная) цена по всем контрактам составила 170.5 млн руб.



ООО "ТСК Оптима", АО "ЮНИ", ООО "Стройдвор", ООО "УК ЮНИ-ДОМ" и ООО "ТВОЙ ДОМ", участвуя в аукционах, подавали несколько ценовых предложений, после чего просто отказывались от конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение цены составило от 1% до 5% от НМЦК. По итогам проведения 42 аукционов ООО "ТСК Оптима" победило в 8 аукционах на 19.6 млн руб., АО "ЮНИ" - в 22 аукционах на 113.9 млн руб., ООО "Стройдвор" - в 7 аукционах на 13,7 млн руб., ООО "ТВОЙ ДОМ" - в 5 аукционах на 19.8 млн руб.



"AK&M" от 14.08.2019