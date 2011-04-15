Чистая прибыль Интер РАО за I полугодие по МСФО выросла на 25.2% до 47.9 млрд руб.

Чистая прибыль Группы Интер РАО за I полугодие 2019 года по МСФО выросла на 25.2% до 47.9 млрд руб. с 38.3 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 13% до 520.5 млрд руб. с 460.7 млрд руб., показатель EBITDA - на 31.5% до 78.1 млрд руб. с 59.4 млрд руб., операционная прибыль - на 32.9% до 47.9 млрд руб. с 38.3 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за I полугодие 2019 года упала на 30.7% до 5.5 млрд руб. с 7.9 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль выросла в 2 раза до 10.5 млрд руб. с 5.2 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.1 раза до 5.5 млрд руб. с 1.4 млрд руб.





"AK&M" от 14.08.2019