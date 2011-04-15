РЖД построят ж/д дорогу до новых терминалов аэропорта "Шереметьево"

ОАО "РЖД" ведет строительство новой железнодорожной линии до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Новая ветка железной дороги дотянется до терминала В и возводимого терминала С. Развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы РЖД и позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть.



Реализовать проект запланировано в два этапа. Первый этап предполагает строительство станции Шереметьево-1 в СТК с тремя приемоотправочными путями и двумя платформами, двухпутной железной дороги протяженностью 3 км и однопутной ветви, которая соединит новую станцию с действующей - Шереметьево-2, расположенной в Южном терминальном комплексе (ЮТК, терминалы D, E и F). На первом этапе проект, реализация которого намечена к 2022 году, позволит запустить поезда-шаттлы из ЮТК в СТК с интервалом движения 15 минут.



В настоящее время в рамках реализации первого этапа развернуты строительно-монтажные работы по выносу коммуникаций, устройству земляного полотна, опор эстакады и пролетных строений. Также начаты работы, необходимые для строительства вокзального комплекса, который расположится на эстакаде. Вокзальный комплекс свяжет с терминалом B внеуличный переход. Пассажирская инфраструктура будет отвечать современным требованиям комфорта.



Согласно проекту, для реализации второго этапа потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции Шереметьево-1 с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. При этом развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1. После завершения всех работ пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево увеличится с 38 существующих до 72 пар в сутки: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за I полугодие 2019 года вырос на 14.1% до 23.404 млн по сравнению с годом ранее. За указанный период аэропорт обеспечил выполнение 188.346 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 14.6% больше данного показателя предыдущего года. Количество пассажиров на международных воздушных линиях в январе-июне достигло 12.324 млн человек, что на 11.5% превышает показатель 2019 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях на 17.3% и достиг 11.08 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 14.08.2019