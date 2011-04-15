В Испании 14-16 августа ожидаются сбои в работе аэропорта Бильбао (BIO) ввиду протестных действий его сотрудников. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается увеличение времени прохождения процедур досмотра, сдачи и получения багажа; возможна задержка рейсов.



Бильбао - аэропорт, расположен в 9 км к северу от города Бильбао на территории муниципалитета Лухуа. Это крупнейший аэропорт в Стране Басков.



Строительство аэропорта близ Бильбао началось в 1927 году, первые полёты произошли в 1928 году, во время гражданской войны строительство продолжалось, а аэропорт использовался как военный. В 1940-х годах аэропорт в дневное время использовался и в целях гражданской авиации. В 1955 году был построен терминал. В 2000 году был открыт новый терминал по проекту известного архитектора Сантьяго Калатрава.



В настоящее время аэропорт имеет две асфальтовые взлётно-посадочные полосы в 2000 и 2600 м длиной и шириной по 45 м.



С Бильбао аэропорт связывает автобусное сообщение службы BizkaiBus.





"AK&M" от 14.08.2019