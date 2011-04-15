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14/08/2019
18:28

В Испании 14-16 августа ожидаются сбои в работе аэропорта Бильбао

В Испании 14-16 августа ожидаются сбои в работе аэропорта Бильбао (BIO) ввиду протестных действий его сотрудников. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи ожидается увеличение времени прохождения процедур досмотра, сдачи и получения багажа; возможна задержка рейсов.

Бильбао - аэропорт, расположен в 9 км к северу от города Бильбао на территории муниципалитета Лухуа. Это крупнейший аэропорт в Стране Басков.

Строительство аэропорта близ Бильбао началось в 1927 году, первые полёты произошли в 1928 году, во время гражданской войны строительство продолжалось, а аэропорт использовался как военный. В 1940-х годах аэропорт в дневное время использовался и в целях гражданской авиации. В 1955 году был построен терминал. В 2000 году был открыт новый терминал по проекту известного архитектора Сантьяго Калатрава.

В настоящее время аэропорт имеет две асфальтовые взлётно-посадочные полосы в 2000 и 2600 м длиной и шириной по 45 м.

С Бильбао аэропорт связывает автобусное сообщение службы BizkaiBus.


"AK&M" от 14.08.2019
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