Россияне тратят на питание более 30% своих доходов, исследование

Расходы среднестатистической российской семьи в июле составили 66.9 тыс. руб., из которых доля затрат на продукты питания составила 21.1 тыс. руб. или 31.5% от общих месячных трат. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



С учетом июльского показателя в среднегодовом выражении Food Index (показатель, демонстрирующий динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания) сохранил значение предыдущего месяца в 31.8%.



При этом по результатам семи месяцев общие расходы в среднегодовом выражении составляют 66.8 тыс. руб. в месяц, траты на питание - 21.2 тыс. руб.





AK&M Антикризис