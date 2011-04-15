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14/08/2019
15:52

Россияне тратят на питание более 30% своих доходов, исследование

Расходы среднестатистической российской семьи в июле составили 66.9 тыс. руб., из которых доля затрат на продукты питания составила 21.1 тыс. руб. или 31.5% от общих месячных трат. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

С учетом июльского показателя в среднегодовом выражении Food Index (показатель, демонстрирующий динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания) сохранил значение предыдущего месяца в 31.8%.

При этом по результатам семи месяцев общие расходы в среднегодовом выражении составляют 66.8 тыс. руб. в месяц, траты на питание - 21.2 тыс. руб.


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