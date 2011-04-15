В России к началу августа намолочено 36.1 млн т зерна

В России к началу августа 2019 года намолочено 36.1 млн т (в первоначально оприходованном весе) зерна, что на 17.1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Росстат.



В том числе пшеницы намолочено 30 млн т (+10.7%).

Средний сбор зерна с гектара в целом по России ниже уровня предыдущего года. В Краснодарском крае с га намолочено по 60.1 центнера (61.3 ц в предыдущем году), Ставропольском крае - 36.4 ц (39.7 ц), Тамбовской области - 30.8 ц (34.9 ц), Саратовской области - 15.9 ц (17.3 ц). В то же время в отдельных областях средний сбор с гектара был выше прошлогоднего уровня: Ростовской - 34.2 ц (33.8 ц), Белгородской - 48.3 ц (44.8 ц), Воронежской - 34.3 ц (33.8 ц), Курской - 50.7 ц (47.6 ц), Липецкой - 44.4 ц (44.1 ц), Волгоградской - 25.1 ц (23.4 ц).



В текущем году уборка зерновых и зернобобовых культур на большей части территории РФ началась раньше по сравнению с предыдущим годом.





"AK&M" от 14.08.2019