ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 августа, в размере 65.2032 руб. против 65.6017 руб. на 14 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.08.19 - 65.6017 руб.

13.08.19 - 65.4287 руб.

10.08.19 - 65.2543 руб.

09.08.19 - 65.1299 руб.

08.08.19 - 65.0932 руб.







"AK&M" от 14.08.2019